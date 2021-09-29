Компанія відпочивала в лісовому масиві в Бурсі

Курйозний випадок стався в Туреччині. Тут чоловік брав участь у своїх же пошуках.

Про це пише місцевий телеканал NTV.

50-річний Бейхан Мутлу разом з друзями відпочивав у лісовому масиві в Бурсі. Добряче випивши, вночі він відійшов углиб лісу та пропав. Друзі не змогли його знайти самостійно й викликали поліцію.

У пошуках чоловіка брали участь навіть місцевих жителів, які разом з правоохоронцями та рятувальниками прочісували ліс.

Читайте такожЯєчний теракт по-французьки: на виставці в Ліоні у президента Макрона кинули яйце (відео)У якийсь момент волонтери стали голосно кричати ім'я чоловіка. У цей момент відгукнувся один з добровольців, який крикнув: "Я тут!".

Чоловік приєднався до пошуків, не знаючи кого шукають. Поліція склала звіт про завершення операції та доставила зниклого додому.

Як раніше повідомляв УНІАН, у турецькому місті Синопі немовля впало з триметрової висоти. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження.

Жінка прийшла з дітьми в магазин і відволікалася. Тоді коляска з дитиною покотилася по дорозі. Мати, побачивши це, побігла слідом, але не встигла схопити коляску, і вона впала з триметрової висоти.

Автор: Анастасія Горбачова