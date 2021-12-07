Майже тиждень він не виходив на зв'язок зі своїми рідними.

36-річного мешканця Луцька, якого оголосили в розшук ще 3 грудня, знайшли здоровим і неушкодженим. Чоловік повернувся на свою дачу в селі Гаразджа, де його помітили сусіди та повідомили поліцію.

Читайте такожУ Луцьку учням кількох шкіл під час онлайн-навчання показували порноУ прес-службі поліції Волині розповіли, що лучанин зник у понеділок, 29 листопада, повідомляє ZAXID.NET.

Раніше зниклий чоловік пояснив своєму батькові, що хоче спробувати пожити поза цивілізацію. З дачі під Луцьком він взяв намет та пішов у невідомому напрямку, а після цього майже тиждень не виходив на зв’язок зі своїми рідними.

У поліції зазначають, що наразі життю та здоров'ю чоловіка нічого не загрожує.

Нагадаємо, курйозна ситуація сталася в США з туристом зі штату Колорадо. Чоловік заблукав під час походу на найвищу в штаті гору Елберт та не відповідав на дзвінки рятувальників, тому що йому дзвонили з незнайомого номера.

Турист пояснив, що не відповідав на дзвінки, бо не знав, хто дзвонив.

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Автор: Екатерина Малюга