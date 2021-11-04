За словами дбайливого власника, його вихованець міг загинути через вчинок дівчини.

Домашні тварини - не просто іграшка, яку можна викинути на вулицю, коли вона набридне. Це на своєму прикладі довів чоловік під ніком Astonished_Hound. Він виселив з дому кохану, з якою прожив два тижні, тому що вона намагалася прогнати його кота на вулицю.

Своєю історією чоловік поділився на Reddit.

Користувач розповів, що у нього є кіт на прізвисько Рейвен, якому вже три роки. Протягом двох останніх років він зустрічався з дівчиною, а два тижні тому вона переїхала до нього жити. Чоловік відразу зрозумів, що коханій не подобається його кіт. Однак він і не підозрював, що дівчина може зробити настільки поганий вчинок.

Кіт чоловіка завжди жив у будинку, він ніколи не виходив на вулицю. Однак в один із днів він помітив, що вихованця ніде немає. Чоловік шукав кота по всьому будинку протягом декількох годин, а після цього до нього прийшов приятель, який приніс пухнастого.

Читайте такожЖінка розкрила зраду чоловіка за родимою плямоюВиявилося, друг чоловіка знайшов його кота в декількох кварталах від будинку. Власник вихованця запідозрив недобре і запитав у своєї дівчини, чи має вона до цього відношення.

Кохана чоловіка зізналася, що вона дійсно намагалася вигнати кота. Це шокувало молоду людину, він прийшов в лють. Чоловік сказав своїй дівчині, що вона не мала права позбавлятися від тварини. Після цього він її вигнав зі свого будинку.

Дівчина плакала і говорила, що їй нікуди піти, проте її обранець був непохитний. Вона навіть говорила, що їй доведеться жити на вулиці. Але навіть це не розжалобило чоловіка.

Друзі молодої людини думають, що він вчинив занадто жорстоко. Сам же він не бачить у своєму вчинку нічого поганого, бо дівчина піддала його кота смертельній небезпеці.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що турботлива жінка "врятувала" пса від коронавірусу в супермаркеті Києва. Вона натягнула маску на собаку в колясці й потрапила на відео.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Віолетта Орлова