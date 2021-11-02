Сама власниця чомусь в цей момент була в масці, спущеній на підборіддя.

У Києві помітили потішну відвідувачку супермаркету, яка прийшла туди разом зі своїм собакою. Чотириногого друга жінка везла у візочку, а біля входу в магазин вона "дбайливо" натягнула на мордочку песика маску.

Курйозний момент зняли на відео, його опублікували в Telegram-каналі Kievmap.

Так, жінка вирішила убезпечити не тільки себе, але ще і свого улюбленця. Вона натягнула на нього маску, попри те, що песик явно був цьому не радий. Чотириногий сидів у візочку, який дуже схожий на дитячий. Судячи з усього, турботлива господиня возить свою собачку з собою і турбується про те, щоб тварина не мерзла і не втомлювалася.

Сама жінка в той момент чомусь турбувалася про безпеку собаки, а про себе забула. Господиня пса стояла в масці, спущеній на підборіддя.

Читайте також"Переводити продукти та ябеда": школяр розмістів оголошення про "продаж" молодшої сестриКумедний ролик насмішив користувачів мережі. Однак коментатори резонно відзначили, що така турбота навряд чи піде на користь собаці. Вихованцеві може не вистачати повітря в масці, та й сам він явно не відчуває радості через такого аксесуара.

Відомо, що люди можуть заразити домашніх тварин коронавірусом. Однак вихованці не можуть передати вірус своїм господарям. На думку вчених, собаки можуть хворіти на COVID-19, але вони не вмирають від цього захворювання.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що киянин оригінально "захистив" авто від злодіїв, фото підірвало мережу. "Знайду - зламаю", - грізно написав чоловік на своїй машині, погрожуючи всім, хто зважиться зламати замки.

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Автор: Поліна Кузенко