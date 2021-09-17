У Дніпрі невідомі знесли кладовище домашніх тварин, яке організували місцеві жителі.
Про це повідомляє Інформатор.
Відомо, що офіційного місця, пристосованого для поховання домашніх тварин, в місті немає. Тому власники тварин ховали своїх вихованців і встановлювали їм пам'ятники на вулиці Янтарна.
17 вересня люди виявили, що кладовище зрівняли з землею.
Читайте такожУ курортному Бердянську помітили густу хмару комарів (відео)"По всій території розкидані зруйновані надгробки. Деякі могили розкрилися, тому тут можна було помітити трупи тварин, присипані землею", - пише місцеве видання.
Поки невідомо хто саме проводив ці роботи.
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