Тіла деяких тварин опинилися на поверхні.

У Дніпрі невідомі знесли кладовище домашніх тварин, яке організували місцеві жителі.

Про це повідомляє Інформатор.

Відомо, що офіційного місця, пристосованого для поховання домашніх тварин, в місті немає. Тому власники тварин ховали своїх вихованців і встановлювали їм пам'ятники на вулиці Янтарна.

17 вересня люди виявили, що кладовище зрівняли з землею.

Читайте такожУ курортному Бердянську помітили густу хмару комарів (відео)"По всій території розкидані зруйновані надгробки. Деякі могили розкрилися, тому тут можна було помітити трупи тварин, присипані землею", - пише місцеве видання.

Поки невідомо хто саме проводив ці роботи.

Раніше повідомлялося, що у Рівненській області судитимуть чоловіка, який стріляв по бездомним цуценятам. Один з них загинув.

А в Кривому Розі невідомі застрелили собаку біля будинку місцевого зоозахисника.

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Автор: Людмила Жерновська