Шанси виграти приз у розмірі 5 мільйонів доларів у грі "Золота лихоманка" становлять лише 1 з 2 362 500. Але чоловікові це вдалося.

66-річний житель американського міста Мілсборо Пітер Салліван вирушив у відпустку, де зірвав величезний джекпот у лотерею. З відпочинку він повернувся багатим, повідомляє CNN.

Чоловік вирішив відпочити в штаті Флорида, де купив в продуктовому магазині білет моментальної лотереї за 20 доларів. І в результаті виграв 5 мільйонів доларів.

Але за умовами лотереї виграш виплачують по частинах протягом багатьох років. Правда, вихід є: можна отримати гроші одразу, але значно меншу суму. Пітер так і зробив, йому виплатили 3,96 мільйона доларів.

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Продуктовий магазин, де чоловік купив щасливий білет, отримає бонус у розмірі 2 тисячі доларів.

Як йдеться на веб-сайті лотереї Флориди, шанси виграти приз у розмірі 5 мільйонів доларів у грі "Золота лихоманка" становлять лише 1 з 2 362 500.

Курйози з виграшем у лотерею

Раніше подружжя з Канади думало, що виграло 100 тисяч доларів в лотерею, але радість пари була передчасною: термін дії лотерейного білета закінчився 5 днів тому.

А американка виграла 100 тисяч доларів після того, як випадково вирішила зіграти в лотерею на своєму телефоні під час складного робочого дня.

Крім того, мешканка США виграла 100 тисяч доларів в лотерею, але так і не змогла перевести в готівку свій виграш.

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