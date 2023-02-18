Пара перевірила білет у магазині, але він знову виявився протермінованим.

Подружжя з Канади думало, що виграло 100 тисяч доларів у лотерею, але радість пари була передчасною. Адже термін дії лотерейного білета закінчився 5 днів тому.

Ден і Серіз Льюїс, які наводили лад у своїй спальні, натрапили на коробку з дрібницями, що залишилися після Різдва. Серед різних предметів пара знайшла білет миттєвої лотереї, повідомляє The Mirror.

Спочатку вони були в захваті, дізнавшись, що у них стерто всі три символи, що означало виграш. Розмір призу чималенький - 100 тисяч доларів. Потім Серіз взяла свій телефон, щоб перевірити квиток через додаток. І тут на неї чекало величезне розчарування - термін дії виграшного папірця закінчився 5 днів тому.

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Пара вирішила зателефонувати до головного офісу лотереї, там оператор підтвердив, що білет більше недійсний. Подружжя навіть спробувало перевірити квиток у магазині, але й там повторили озвучену раніше інформацію - виграшу їм не бачити.

"Коли ми побачили, що виграли 100 тисяч доларів, то подумали, вау, це покладе край нашим проблемам! Ми позбудемося боргів. А через пару хвилин ми були спустошені, дізнавшись, що абсолютно нічого не виграли", - зізнається чоловік.

Великі лотерейні виграші

Раніше в США чоловік, який купив лотерейний білет Mega Millions на заправці в передмісті Чикаго, виграв $ 1,337 млрд. Джекпот - третій за величиною лотерейний приз у США.

А мешканка американського штату Мічигану виграла 100 тисяч доларів після того, як випадково вирішила зіграти в лотерею на своєму телефоні під час складного робочого дня.

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