Контрабандист сховав рептилій у полотняних мішках, які знаходилися в його штанах.

За даними митного органу країни, чоловіка спіймали під час спроби переправити понад 100 живих змій до материкового Китаю, запхавши їх собі в штани.

Співробітники митниці в південному китайському місті Шеньчжень перехопили чоловіка, який проїжджав через порт Футянь, контрольно-пропускний пункт між Гонконгом і материковим Китаєм, йдеться в заяві агентства у вівторок, пише CNN.

Під час перевірки в кишенях його штанів поліцейські виявили шість полотняних мішків на шнурках, заклеєних скотчем.

"Поліцейські відкрили сумки і виявили, що в кожній сумці було кілька живих змій різних форм і кольорів", - йдеться в заяві.

Після підрахунку всього було виявлено 104 змії. Пізніше було ідентифіковано п'ять видів змій - молочна змія, західна свиняча змія, кукурудзяна змія, техаська щуряча змія і бичача змія - чотири з яких не є місцевими для Китаю. Жоден із видів не отруйний. У заяві йдеться, що інцидент стався "кілька днів тому", але не уточнюється, коли.

У митному відомстві не уточнили, чи був затриманий чоловік, але попередили, що "у разі порушення правил митниця нестиме юридичну відповідальність відповідно до закону".

Інциденти зі зміями

Мешканка Індії отримала незвичайну доставку, а саме живу кобру, яка перебувала в коробці разом із контролером Xbox, який вона замовила в південному місті Бенгалуру. Отруйна змія була приклеєна до пакувальної стрічки доставки Amazon India, тому не змогла завдати їй шкоди.

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