Отримані дані пропонують нові шляхи для дослідження травм головного мозку.

Китайські дослідники спромоглися відновити активність у мозку свиней майже через годину після припинення кровообігу тварин. У деяких випадках функціональність підтримувалася годинами. Про це повідомляє Science Alert.

Зазначаєтьтся, що це досягнення є величезним кроком вперед у розробці способів відновлення функції мозку після раптової зупинки серця пацієнта і свідчить про те, що лікарі можуть розширити вікно для успішної реанімації пацієнтів після зупинки серця.

"Хитрість? Включення неушкодженої печінки пацієнта – органу, який організм використовує для очищення крові – до системи життєзабезпечення, яка використовується для відновлення роботи мозку", - йдеться у статті.

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Автори зазначають, що раптова зупинка серця викликає масу проблем в організмі через швидке припинення кровотоку. Подальше зниження кровообігу в частинах тіла називається ішемією, і коли воно відбувається в мозку, воно може спричинити непоправні процеси.

"Використовуючи 17 тибетських міні-свиней, вирощених у лабораторії, команда порівняла включення печінки у втрату кровообігу. В одній серії експериментів дві групи свиней піддавали ішемії мозку протягом 30 хвилин; одна з груп також була піддана ішемії печінки, а інша ні. Водночас контрольна група не зазнавала ішемії", - пише видання.

Вчені побачили, що коли свиней піддали евтаназії та дослідили їхній мозок, контрольна група мала найменше пошкодження мозку, натомість група, яка не була піддана ішемії печінки, показала значно менше пошкодження мозку.

Команда також експериментувала з різними затримками, підключаючи мозок до системи, що підтримується печінкою, з інтервалами в 30 хвилин, 50 хвилин, 60 хвилин і 240 хвилин. Найдовший інтервал, який показав найбільшу перспективу, становив 50 хвилин після того, як його позбавили крові: мозок відновив електричну активність і підтримувався в такому стані протягом шести годин, поки експеримент не припинили:

"Примітно, що в мозку, якому бракувало кисню протягом 60 хвилин, активність відновилася лише за три години до згасання, що свідчить про критичний проміжок часу, протягом якого реанімація може бути успішною з додаванням функціонуючої печінки".

Ці результати, за словами дослідників, свідчать про те, що печінка відіграє важливу роль у розвитку ураження головного мозку після зупинки серця. Отримані дані пропонують нові шляхи для дослідження травм головного мозку та можуть покращити показники виживаності та результати відновлення пацієнтів у майбутньому.

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