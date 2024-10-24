Штучний інтелект здатний ідентифікувати звуки свиней і потенційно може сповіщати фермерів про їхні негативні емоції.

Науковці навчилися використовувати штучний інтелект (ШІ), щоб зрозуміти, що говорять свині. Про це пише Sky News.

За словами дослідників, новий алгоритм здатний розшифровувати звуки свиней і потенційно може сповіщати фермерів про негативні емоції.

Зазначається, що спілкування зі свинями незабаром стане можливим. Вчені кажуть, що вони розробили інструмент ШІ, який може інтерпретувати те, що говорять тварини:

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"Є надія, що цей інструмент допоможе покращити добробут тварин".

Так, вчені з університетів Данії, Німеччини, Швейцарії, Франції, Норвегії та Чехії використали тисячі записаних звуків свиней з різних ситуацій для створення алгоритму. Сценарії включали гру, ізоляцію та змагання за їжу. Дослідники виявили, що рохкання, хрюкання та вереск виявляють позитивні чи негативні емоції.

"Емоції тварин є ключовими для їхнього добробуту, але ми не вимірюємо їх на фермах", - каже співкерівниця дослідження Елоді Мандель-Бріфер, поведінкова біологиня з Копенгагенського університету.

Дослідження показало, що свині, яких утримували на відкритих фермах, фермах з вільного вигулу або органічних фермах, які мали можливість бродити та копатися в бруді, викликали менше стресових позивів, ніж свині, вирощені звичайним способом. Вчені вважають, що незабаром цей метод можна буде використовувати для маркування ферм, допомагаючи споживачам робити усвідомлений вибір.

"Коли інструмент запрацює, фермери зможуть мати на своєму телефоні додаток, який може перекладати те, що говорять їхні свині, з точки зору емоцій", - каже дослідниця.

Вона поділилася тим, що означають деякі звуки, які видають свині:

Коротке бурчання зазвичай свідчить про позитивні емоції

Довге бурчання часто сигналізує про дискомфорт

Високочастотні звуки, такі як крики або вереск, зазвичай означають, що свині перебувають у стані стресу

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