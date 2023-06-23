Терористи в момент удару намагалися сісти у човен.

Ударний дрон СБУ "спіймав" групу окупантів поблизу Нової Каховки. У результаті бою поранено, за свідченням самих же загарбників, трьох російських солдатів.

На опублікованому прес-службою СБУ відео видно, як дрон захисників б'є точно по окупантах. Терористи в той момент намагалися сісти у човен і у перехопленій СБУ розмові чекали на "своїх" у небі.

"Наші у небі є?" - поцікавився окупант з позивним "Спартанець", на що його товариш "Весна" відповів: "Ні". Далі прогримів характерний вибух - і росіяни вже почали кричати у рацію, що у них троє поранених: "Допоможіть! У нас три "300"! А-а-а!".

За інформацією СБУ, викликані парамедики окупантам вже не допомогли.

Втрати РФ в Україні - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в боях в Україні вже 222 650 своїх солдатів, зокрема +650 за минулу добу. Особливо великі втрати ЗС РФ останнім часом зазнає в артсистемах, спецтехніці, БПЛА і літаках /вертольотах. Наприклад, 21 червня Повітряні сили підтвердили збиття ще одного Мі-24 окупантів над лінією фронту.

Крім того, вже 22 червня, під білоруськими Івацевичами впав Мі-24 ВКС РФ. В офіційному коментарі МО Білорусі вказується, що Мі-24 "здійснив жорстку посадку" в Барановицькому районі близько 13:00 за місцевим часом.

Раніше УНІАН публікував відео, як дрон українських військ влучив у автомобіль російських окупантів, коли ті рухались дорогою до своїх позицій. Камера безпілотника зафіксувала останню реакцію водія росіян.

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