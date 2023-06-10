FPV-дрон підлітає до авто росіян, після чого зв’язок з камерою зникає, що свідчить про ураження цілі.

Дрон українських військ влучив у автомобіль російських окупантів, коли ті рухались дорогою до своїх позицій. Камера безпілотника зафіксувала останню реакцію водія росіян.

На опублікованому у спільноті активіста Сергія Стерненка оперативному відео військових FPV-дрон підлітає до автівки росіян, після чого зв’язок з камерою зникає, що свідчить про ураження цілі.

Втім, перед влучанням БПЛА зафіксував реакцію російського окупанта, що перебував на момент вибуху за кермом транспорту. Той, перед ліквідацію, устиг хіба що здивовано поглянути на "пташку" ЗСУ.

Вказується, що автомобіль належав російському спецпідрозділу "Ахмат Восток", сформованого за наказом Путіна у вересні 2022 року.

Втрати РФ в Україні - останні новини

За добу українські воїни знищили ще майже 900 російських окупантів. Зазначається, що загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року до 10 червня 2023 року серед особового складу орієнтовно склали близько 214 тис. 660 (+890 за добу) осіб.

Крім того, упродовж доби ЗСУ завдали 15 авіаударів по районах зосередження російських окупантів. Уражено два пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще чотири важливі об’єкти окупантів.

А ось на Таврійському напрямку українські військові ліквідували більше семи рот росіян та знешкодили 72 одиниці військової техніки ворога.

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