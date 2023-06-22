В офіційному коментарі МО Білорусі вказується, що Мі-24 "здійснив жорстку посадку".

Під Івацевичами у Білорусі впав Мі-24 ВКС РФ, про що пише OSINT-видання "MOTOLKO Help". Втрату однієї "пташки" підтверджує і прес-служба Міноборони Білорусі, щоправда, не уточнюючи, кому саме належав вертоліт.

В офіційному коментарі МО Білорусі вказується, що Мі-24 "здійснив жорстку посадку" в Барановицькому районі близько 13:00 за місцевим часом.

При цьому у повідомленні відомства не вказано, чий саме вертоліт "здійснив жорстку посадку".

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Стверджується, що члени екіпажу Мі-24 отримали тілесні ушкодження, руйнувань і постраждалих на землі немає. Причини події встановлюються комісією.

OSINT-дослідники уточнюють, що подія трапилася біля траси М1 між Івацевичами і Барановичами. Вертоліт знаходився на балансі ВКС Росії.

У мережі опублікували фото з імовірного місця падіння Мі-24.

Втрати РФ в Україні - головне

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в боях в Україні вже 222 650 своїх солдатів, зокрема +650 за минулу добу.

Особливо великі втрати ЗС РФ останнім часом зазнає в артсистемах, спецтехніці, БПЛА і літаках /вертольотах. Наприклад, 21 червня Повітряні сили підтвердили збиття ще одного Мі-24 окупантів над лінією фронту.

Такі втрати у "пташках", на думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, свідчать про те, що російське командування використовує авіацію як артилерію.

Ще не так давно західна розвідка підтверджувала, що Росія кинула в бій винищувачі і вертольоти - все, щоб запобігти просуванню ЗСУ в рамках контрнаступу.

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