Мандрівники запевняють, що такої дурниці вони не бачили більше ніде в світі.

Туристи, які подорожували Італією, були розлючені, коли в одному кафе їм нарахували додаткові 2 євро просто за те, що вони попросили розрізати бутерброд навпіл. Цю на перший погляд дріб'язкову, але доволі шокуючу історію переповіло видання Ladbible.

"Я знаю, що туристи іноді мають звичку скаржитися, стверджуючи, що в європейських країнах "надто спекотно" в середині літа або що ви "просто не можете отримати правильного пива" під час відпустки, але ці гості насправді можуть мати рацію", – пише автор публікації.

Як розповіли самі туристи, вони відвідали "симпатичний бар" в комуні Гера-Ларіо на північному березі популярного у відпочивальників італійського озера Комо. В кафе подають каву, коктейлі, салати та інші швидкі закуски. Герої історії замовили просто сендвіч, кока-колу, газовану воду, еспресо та чіпси.

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Причому бутерброд, вочевидь, був досить великим, тому клієнти попросили розрізати його навпіл, щоб розділити його на двох. Але коли справа дійшла до розрахунку, виявилося, що кафе включило в чек "послугу" з розрізання сендвіча навпіл. За це з гостей стягнули аж 2 євро при ціні самого бутерброда 7,50 євро. Примітно, що газована вода та еспресо виявилися дешевшими за цю послугу – 1,50 та 1,20 євро відповідно.

"Нас було двоє, і ми попросили підсмажений бутерброд, щоб поділитися за столом. Ми повинні заплатити, тому що тост розрізали навпіл? Такого зі мною не траплялося в жодному з місць світу, де я був", – розповів невдоволений турист.

Після того, як інцидент набув певного розголосу, власниця кафе змушена була виправдовуватися в коментарях італійським ЗМІ. Жінка посилалася на те, що "додаткові запити мають вартість".

"Це був не простий підсмажений бутерброд, усередині також була картопля фрі. Нам знадобився час, щоб розрізати його на дві частини. Нам довелося використовувати дві тарілки замість однієї, і час на їх миття подвоївся, а потім дві серветки", — сказала вона.

Також жінка зазначила, що безпосередньо в кафе клієнт ні на що не скаржився, але якби це сталося, то додаткову плату вона б вилучила з рахунку.

Дивні підходи до ціноутворення в кафе – не єдине, що може здивувати туристів в Італії. Як раніше писав УНІАН, в Італії всі відвідувачі громадських басейнів зобов'язані носити шапочку для плавання, в іншому випадку їх можуть просто туди не пустити.

А в Іспанії місцева влада на одному з найпопулярніших курортів запровадила для туристів штраф у розмірі 900 євро за стрибки в море з пірсу. А все через те, що чимало відпочивальників примудрилися отримати травми, коли стрибали в море.

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