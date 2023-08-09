Чиновники одного з міст на Майорці намагаються завадити туристам стрибати з причалу у воду після низки інцидентів цього літа.

На одному з найпопулярніших курортів Іспанії вводять для туристів штраф у розмірі 900 євро, якщо їх спіймають, коли вони стрибають з причалу в море.

Муніципалітет Муро на Майорці славиться своїм пляжем, водними видами спорту і блискучим морем, яке так і манить відпочиваючих скупатися. Тепер влада намагається завадити туристам стрибати у воду після низки жахливих інцидентів біля Плайя-де-Муро, пише Mirror.

Мерія і поліція попереджають відпочиваючих, щоб вони не піддавалися спокусі і не пірнали з одного конкретного понтона, так як вони ризикують не тільки своїм здоров'ям, але тепер ще й великим штрафом.

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Одна британка заявила, що не знала про це правило або небезпеку після стрибка зі своєю донькою, зазначивши, що вона не знала, наскільки там неглибоко і скільки людей постраждало, роблячи те ж саме.

У липні двоє людей отримали травми після того, як пірнули в море. Перший, 47-річний іспанець, зламав ніс і пошкодив шию, так як не знав, що глибина води всього 60 сантиметрів. Другий чоловік, 38-річний німець, пірнув у море, де глибина була всього 1,8 метра і отримав травму голови. В одному з інцидентів потерпілий втратив свідомість, і його довелося рятувати з води.

Місцева влада видала розпорядження, що забороняє такі види стрибків, але туристи або не знають про це, або не враховують можливі штрафи. Офіційні особи кажуть, що цього літа сталося вже сім інцидентів, і вони побоюються, що станеться трагедія.

Багато туристів, які пірнають з понтонів, роблять це разом зі своїми дітьми, шикуючись в чергу. Місцеві жителі кажуть, що стрибок став "майже обов'язковим" для туристів, які фотографують їх для соціальних мереж.

При цьому, влада виключила встановлення перил, оскільки, за словами чиновників, туристи будуть просто залазити на них, що збільшує висоту стрибка і, отже, небезпеку. Є як мінімум п'ять великих попереджувальних знаків, але ще потрібно встановити додаткові.

"Ми просимо людей, які приходять, бути відповідальними. Ми не можемо постійно спостерігати. Одним стрибком ви зміните своє життя. Якщо у вас все добре, ну ладно, ви весело проводите час. Але якщо щось піде не так... це змінить ваше життя", - заявив представник поліції.

Боротьба з "бронюванням" найкращих місць на пляжах

Чиновники популярних іспанських курортів вміють боротися з поганою поведінкою туристів. Раніше цього літа було оголошено, що туристам загрожує штраф, якщо вони будуть спіймані за "бронюванням" кращих місць на деяких іспанських пляжах.

Місцева рада в Бенідормі заявила, що їй зовсім набридли відпочивальники, що приходять на пляж вже о 7 ранку, аби зайняти краще місце прямо біля моря, кладучи свої рушники. Відпочиваючих звинувачують в тому, що вони потім відправляються поснідати або подрімати, а повертаються через кілька годин, що засмучує безліч інших відвідувачів пляжу, які не можуть знайти місце за цей час.

Влада Бенідорму каже, що це стало щоденною проблемою: люди кладуть рушники, ковдри, парасольки та шезлонги, щоб "зарезервувати" свої місця. Для багатьох це навіть стало "ритуалом". Деякі навіть використовують дитячі коляски або візки для покупок, щоб позначити свою територію на часто переповнених пляжах.

Тепер місцева влада попереджає відвідувачів пляжу, що перші шість метрів між водою і піском не можна займати ні в якому разі, з штрафом в розмірі 150 євро для тих, хто спійманий на використанні парасольок або рушників, щоб зарезервувати місце.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Португалії для любителів пляжного відпочинку ввели штраф у розмірі до 36 тисяч євро за гучну музику, що грає на портативних колонках. На португальських пляжах діють і інші заборони.

Також стали відомі найбільш переповнені пляжі Європи цього літа. Лідером цього "рейтингу" став пляж Елафоніссі на грецькому острові Крит.

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