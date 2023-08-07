В італійських басейнах туристи повинні уважно дотримуватися правил щодо дрес-коду.

В Італії всі відвідувачі громадських басейнів зобов'язані носити шапочку для плавання, в іншому випадку їх можуть просто туди не пустити.

За словами експертів з подорожей в Suncamp, це правило введене в цілях гігієни, а також поширене в деяких інших європейських країнах, пише Express.

"Ідея полягає в тому, що, одягнувши шапочку для плавання, ви вбережете голову від лусочок шкіри, волосся та іншого бруду з басейну", – пояснив один з експертів.

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При цьому в громадських басейнах Італії іноді продають плавальні шапочки або пропонують їх напрокат, якщо туристи забувають їх взяти з собою.

Крім того, як в Італії, так і в багатьох інших країнах Європи, перед входом в басейн туристам необхідно мити ноги, а засмагати топлес зазвичай заборонено.

Також у деяких басейнах Європи чоловіки повинні носити купальні костюми в стилі плавок, а не мішкуваті шорти.

При цьому видання зазначає, що все ж правила можуть відрізнятися в залежності від типу приміщення і форми власності. Тому туристам радять перед відвідуванням того чи іншого басейну уважно ознайомитися з правилами, що діють конкретно на його території. Вони можуть бути написані як на офіційному сайті закладу, так і на стендах перед входом в басейн. Також можна уточнити спірні моменти у адміністрації басейну – на вході або по телефону.

Інші суворі правила для туристів в Італії

У деяких районах Італії, наприклад, в Сорренто, туристам забороняється носити купальники і ходити з голим торсом за межами пляжів. За недотримання цього правила можна отримати штраф.

Тим часом, у Портофіно вирішили ввести штрафи в 275 євро для туристів, які "тиняються без діла" або занадто довго затримуються заради фото на популярних локаціях.

Крім того, влада Італії запропонувала штрафувати на суму від 10 тисяч до 60 тисяч євро людей, які завдають шкоди пам'ятникам або іншим культурним об'єктам.

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