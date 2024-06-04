Певні продукти можуть принести користь здоров’ю нашого серця, інші можуть поставити його під загрозу.

На думку кардіологів та інших експертів у галузі охорони здоров’я, поживний склад певних продуктів може підтримувати різні аспекти здоров’я нашого серця. Про це йдеться у матеріалі Health Digest.

Як приклад автори статті наводять фрукти та овочі. Так, поживні речовини, що містяться в багатьох із цих продуктів, мають захисні властивості проти серцевих захворювань. При цьому риба, багата Омега-3 жирними кислотами, може допомогти регулювати рівень тригліцеридів, тоді як цільнозернові продукти можуть допомогти підтримувати кров’яний тиск.

"Так само, як певні продукти можуть принести користь здоров’ю нашого серця, інші можуть поставити його під загрозу", - пише видання і наводить три з них. Відео дня

Картопляні чіпси

Понад 284 мільйони людей у ​​США перекушували картопляними чіпсами у 2020 році. Хоча чіпси можуть бути дуже солоними, кардіолог доктор Елізабет Клодас стверджує, що якби ми з’їли приблизно 1 унцію картоплі (28 грамів) чіпсів щодня протягом року, ми б споживали приблизно ¾ склянки солі, що призводило до збільшення ваги на 15 фунтів (6,8 кг).

Оброблене м’ясо

Багато кардіологів також побоюються обробленого м’яса. Сюди входять такі продукти, як салямі, хот-доги, бекон і в’ялена яловичина, хоча деякі експерти стверджують, що в’ялена яловичина може бути однією з найкорисніших закусок, які можна знайти в дорозі. Консультант-кардіолог доктор Ніл Срінівасан не радить салямі, яка може бути надто калорійною та насиченою трансжирами. Це також включає в себе закуски, в яких може бути салямі та інше оброблене м’ясо, наприклад, в піці або рулетах з ковбасою.

Солодкі напої

Ви можете знайти багато цукру, кофеїну та порожніх калорій у газованих напоях, таких як газована вода чи енергетичні напої. Вони можуть зробити нас сприйнятливими до таких захворювань, як діабет і метаболічні захворювання, обидва з яких пов’язані з розвитком серцево-судинних захворювань. Разом вміст цукру та кофеїну в цих напоях є потужним ударом, що потенційно може призвести до серцебиття або аритмії.

"Час від часу ласувати картопляними чіпсами не варто боятися; швидше, ми просто хочемо бути розсудсудививми щодо кількості чіпсів, які ми їмо, і як часто", - резюмує ЗМІ.

Останні новини дієтолгії

Експерти назвали 6 шкідливих звичок, які провокують старіння мозку. Як і наше тіло, наш мозок змінюється з віком. Чим старше ми стаємо, тим важче нам пригадувати інформацію, як-от назва ресторану, в якому ми були, або куди ми поклали ключі. Або може знадобитися більше часу, щоб дізнатися щось нове.

Хороша новина полягає в тому, що ми насправді маємо великий контроль над збереженням здоров’я нашого мозку та запобіганням передчасному старінню - і це починається зі щоденних звичок.

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