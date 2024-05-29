Порізи на черепі говорять про те, що стародавні люди намагалися лікувати захворювання, яке є і в наші дні.

Нове відкриття археологів засвідчило те, як люди боролися з раком і шукали ліки від нього ще за часів стародавніх єгиптян.

Група вчених під керівництвом Едгарда Камароса, палеопатолога з Університету Сантьяго-де-Компостела в Іспанії, вивчала череп з Єгипту віком приблизно 4600 років і виявила ознаки раку мозку та способи його лікування, пише The New York Times.

"У кімнаті запанувала незручна тиша, тому що ми знали, що щойно виявили", - прокоментував відкриття Камарос.

Відео дня

Учені виявили порізи по краях черепа, що оточували десятки уражень, які попередні дослідники пов'язували з метастазами від раку мозку. Форма надрізів вказувала на те, що вони були зроблені металевим інструментом. Це відкриття припускає, що стародавні єгиптяни вивчали рак мозку за допомогою хірургічного втручання. Якщо порізи були зроблені, поки людина була жива, то можливо, вони намагалися її вилікувати.

Нове відкриття не тільки розширює наукові знання про єгипетську медицину, а й може відсунути терміни документованих спроб людства вилікувати рак на 1000 років.

Команда доктора Камароса також повідомила, що знайшла докази успішного лікування травматичного пошкодження на іншому черепі, віком 2600 років.

Кейсі Л. Кіркпатрік, біоархеолог і науковий співробітник Інституту еволюційної антропології Макса Планка в Німеччині, сказала, що нове дослідження представляє перші фізичні докази можливого лікування раку стародавніми єгиптянами. Кіркпатрік сказала, що дослідження має ще одну перевагу. "Це також може нагадати нам, що рак не є сучасною хворобою, що може допомогти полегшити почуття провини у тих, хто наразі страждає від раку і стурбований тим, яку роль їхній спосіб життя зіграв у його розвитку", - сказала вона.

Вас також можуть зацікавити новини: