За згадку прізвища росіянина блокують також його друзів і знайомих.

Компанія Facebook повсякчас блокує обліковий запис тренера волгоградського клубу "Ротор" Дмитра Хохлова, бо вбачає у його прізвищі зневажливе найменування українців.

Про це пише Октагон.

Зазначається, що екс-гравець збірної Росії вже подав позов проти соцмережі у Солнцевський райсуд Москви. На початку вересня відбулось попереднє судове засідання.

"Заковика в тому, що моє прізвище блокують. Тому ні я, ні мої друзі та знайомі не можемо нормально користуватися Facebook та Instagram. Мені багато людей телефонували й казали, що за будь-яку згадку блокується прізвище. А вони потрапляють у бан на тиждень. Уперше ми помітили наприкінці цієї весни", – відповів росіянин.

Читайте такожПоліцейські займалися сексом у службовому авто, ігноруючи викликиСпортсмен хоче, щоби російський суд заборонив соцмережі вчиняти щодо нього "певні дії". Від самої компанії Хохлов вимагає компенсувати йому моральну шкоду.

Instagram у напівавтоматичному режимі вважає прізвище тренера як зневажливу назву представників української національності.

Загалом, Facebook активно бореться з дописами, що містять (або потенційно містять) заклики до розпалювання ворожнечі, а нещодавно компанія посилила свою політику користування.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська