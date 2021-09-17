Наприклад, Facebook може покарати за підбурювання людей до масової скарги на контент або акаунт з метою їхнього блокування.

Facebook застосовує більш агресивний підхід до закриття скоординованих груп облікових записів реальних користувачів, які займаються певною шкідливою діяльністю у соцмережі.

У компанії планують використовувати ту саму стратегію, яку застосовують для боротьби з фейковими обліковими записами, зокрема, з "фермами" російських тролів, повідомляє Reuters.

Це може мати серйозні наслідки для політичних та інших рухів, які порушують правила компанії.

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Наприклад, Facebook може покарати за координування реальних облікових записів до надсилання масових скарг на контент або акаунт з метою їхнього подальшого блокування. Також це стосується цькування інших користувачів за допомогою масових публікацій або коментарів.

За словами прес-секретаря компанії, Facebook зможе виявляти основні дії, що провокують таку поведінку, й застосовувати більш радикальне покарання для тих, хто порушує правила платформи, ніж видалення повідомлення або окремих облікових записів.

Як повідомляв УНІАН, раніше видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал, у якому розповіло про існування в соцмережі VIP-користувачів, яких звільнили від деяких правил спільноти. Усього таких привілейованих користувачів нарахували у 2020 році 5,8 мільйона осіб.

Контент VIP-користувачів модерується за спрощеними правилами, і вони можуть постити контент, який заборонений правилами соцмережі. У 2020 році система XCheck, яка моніторить їхні пости, допустила до публікації 16,4 мільярда таких дописів.

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Автор: Олександр Топчій