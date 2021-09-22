Facebook ширитиме серед користувачів сповіщення про дітей, що зникли неподалік.

Соцмережа Facebook у партнерстві з Ювенальною поліцією, Кіберполіцією та Міністерством цифрової трансформації запускає в Україні інструмент для сповіщення про зниклих дітей - AMBER Alert.

Про це повідомляє Мінцифри. "Шанси знайти зниклу дитину зростають, коли більше людей шукають її — особливо впродовж перших 24 годин. Наша мета полягає в тому, щоб люди, котрі потенційно можуть допомогти, одержали ці сповіщення та поширили офіційну інформацію про зникнення дитини серед своїх друзів у соцмережі", – розповіла керівниця відділу довіри та безпеки Facebook Емілі Вачер.

У разі зникнення дитини Facebook поширить сповіщення AMBER серед користувачів соцмережі саме в тих зонах пошуку, де його/її бачили востаннє. Ці сповіщення міститимуть детальну інформацію та фотографію дитини. Користувачі соцмережі зможуть отримати всі деталі про зниклого/зниклу, а також поділитися ними з друзями на платформі.

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"Під час розшуку вирішальною може стати кожна хвилина. Тож ми вітаємо впровадження сервісу AMBER Alert в Україні. І сподіваємося на небайдужість та допомогу всіх користувачів Facebook", – зазначив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

У жовтні 2016 року таке сповіщення було опубліковане про 4-річну дівчинку, викрадену у Флориді, США. Рятівниця дівчинки впізнала зниклу дитину після того, як побачила сповіщення у Facebook.

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Автор: Ганна Нагорна