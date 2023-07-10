У кабінеті зрадника є ящик із гранатами РГД, які, на думку Балицького, дуже ефективні у приміщенні.

Гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький заявив, що відбиватиметься від українських воїнів гранатами.

Під час спілкування із пропагандистами недолугий колаборант показав, що у його кабінеті є невеликий ящик гранат РГД, а також запали до них. Вибухівка нібито потрібна, щоб відбиватися від ЗСУ, коли воїни з'являться у "довгих коридорах" окупаційної адміністрації.

"Це, звісно, міри, до яких не дійде, але якщо дійде, то противник повинен зіштовхнутися із тими перепонами, які йому не дозволять легко усе отримати", - сказав гауляйтер на тлі безлічі ікон на своєму робочому столі.

Хто такий Євген Балицький

У 2020 році Євген Балицький став депутатом Запорізької обласної ради від Опозиційного блоку, але з перших днів вторгнення він став на бік окупантів.

Наприкінці червня очільника окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за свою колабораційну діяльність.

Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький все ще не позбавлений мандата депутата обласної ради.

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