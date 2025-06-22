Робот прибирає у готельному номері так, наче він господар у ньому.

У Китаї створили гуманоїдного робота, який може прибирати у готельних номерах. Винахід може самостійно мити підлогу, наповнювати запаси засобів особистої гігієни та навіть чистити унітази щіткою. Про це пише Forbes.

Цей робот отримав ім'я H1 та здатний перезавантажити готельну індустрію, яка постраждала під час пандемії COVID-19.

"Zerith H1 має тулуб - висота якого регулюється від рівня землі до 6,5 футів (майже два метри - УНІАН) - прикріплений до невеликої основи, оснащеної гнучкими колесами. Його руки, що мають сім ступенів свободи, можуть подовжуватися до приблизно 2,5 фута (0,7 метра - УНІАН). Він оснащений штучним інтелектом, датчиками та камерами глибини, що дозволяють йому оминати перешкоди та пересуватися вузькими коридорами та кімнатами з різним плануванням. Акумулятор працює чотири години", - описують робота у Forbes.

Відео дня

Компанія-виробник Zerith Robotics нещодавно показала відео, на якому можна побачити, як робот працює у ванній кімнаті номера готелю. Він професіонально кидає рушники у кошик для білизни, поповнює запаси засобів гігієни, прибирає на стільниці та навіть наповнює вазу для квітів свіжою водою.

"Ми вибрали готельну галузь, тому що наша кінцева мета - увійти в побутову сферу. Готелі служать ідеальним стандартним сценарієм, що веде до будинків, з чіткими вимогами та даними, які можна повторно використовувати в побутових умовах", - підкреслив у електронному листі Мін Юхен, засновник Zerith Robotics.

Зазначається, що ціна такого робота може становити близько 13 700 доларів.

Інші цікаві матеріали про роботів

Раніше генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що через 5-10 років вулицями ходитимуть роботи-гуманоїди. За його словами, також вони керуватимуть автомобілями. Альтман наголосив, що роботи, які заповнять вулиці, відчуватимуться не тільки інопланетною расою, але, головне, майбутнім.

Крім того, повідомлялось, що з'явився перший літаючий гуманоїдний робот із реактивним ранцем. Робот важить 70 кг і може генерувати понад 1000 ньютонів тяги, а температура вихлопних газів може доходити до 800 °C.

Вас також можуть зацікавити новини: