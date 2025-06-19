Невеликий гуманоїдний робот із реактивним ранцем може рятувати людей під час надзвичайних ситуацій.

Співробітники Італійського технологічного інституту успішно запустили першого у світі гуманоїдного робота з реактивним двигуном. Андроїд, який отримав назву iRonCub3, відірвався від землі приблизно на 50 см і зберігав рівновагу під час польоту, передає Interesting Engineering.

Інженери прикріпили до спини робота ранець із двома реактивними двигунами. Ще два двигуни виконують роль "рук" і відповідають за управління в польоті. Така конфігурація дає йому змогу левітувати в повітрі та залишатися стійким навіть за наявності вітру або фізичних перешкод.

Робот важить 70 кг і може генерувати понад 1000 ньютонів тяги, тоді як температура вихлопних газів може доходити до 800 °C. Для поліпшення міцності робота було створено титановий хребет, а його корпус отримав термостійкі покриття. Системи на основі ШІ дають змогу iRonCub3 реагувати на турбулентні потоки повітря і зміну положення кінцівок під час польоту.

Відео дня

Дослідницька група витратила майже два роки на розробку робота і проведення льотних випробувань. Головною метою проєкту є створення роботів, здатних оперативно прибувати до місця катастрофи, проводити повітряну розвідку, збирати інформацію і передавати її рятувальникам та іншим службам.

Надалі iRonCub3 зможе не тільки літати, а й пересуватися землею: ходити, підійматися сходами, долати перешкоди та взаємодіяти з навколишнім середовищем, що значно розширить його можливості в рятувальних операціях.

Нагадаємо, раніше в Китаї відбулися перші у світі бої роботів-гуманоїдів – з рефері, коментаторами та видовищними нокаутами. Поки що змагання експериментальні, але в майбутньому вони можуть перерости в повноцінний спорт.

А наприкінці серпня в Греції відбудеться перша у світі олімпіада серед роботів-гуманоїдів. Андроїди з усього світу змагатимуться у спортивних дисциплінах, включно зі спринтом, стрибками та метанням списа.

Вас також можуть зацікавити новини: