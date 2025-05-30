Організатори обіцяють видовищні змагання зі спринту, стрибків і метання списа.

З 29 серпня до 2 вересня в грецькій Олімпії – батьківщині Олімпійських ігор – пройде перша Міжнародна олімпіада гуманоїдів. Людиноподібні роботи з усього світу змагатимуться у спортивних дисциплінах, зокрема у спринті, стрибках і метанні списа. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Крім спортивної програми, на гостей чекають лекції від провідних фахівців у галузі ШІ та робототехніки, а також інтерактивні майстер-класи, на яких можна буде поспілкуватися з роботами й дізнатися, як працює "фізичний інтелект".

"Це рідкісне поєднання стародавніх традицій і футуристичних технологій, що демонструє, як людська творчість і робототехніка об'єднуються, щоб формувати завтрашній день", – зазначають організатори.

Відео дня

Олімпіаду проводять Acumino (компанія, відома своїми проривними розробками в галузі ШІ) і Endeavor Greece (організація, що підтримує інноваційні стартапи). Мета – показати, як люди й машини можуть рости, вчитися і надихати один одного.

Особлива увага приділена освітній частині: школярам і студентам запропонують узяти участь у майстер-класах з програмування і навіть складання роботів під керівництвом експертів. Жодного попереднього досвіду не потрібно, що робить захід доступним і надихаючим для широкої аудиторії.

Як УНІАН уже розповідав, у Китаї відбулися перші у світі бої роботів-гуманоїдів – з рефері, коментаторами та видовищними нокаутами. Поки змагання експериментальні, проте в майбутньому вони можуть перерости в повноцінний спорт.

А ще раніше в Китаї пройшов перший у світі напівмарофон за участю роботів і людей. У забігу взяли участь 12 000 бігунів-людей і понад 20 андроїдів, але до фінішу дійшли не всі.

Вас також можуть зацікавити новини: