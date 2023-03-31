Силовики зняли відео на аеродромі.

У п'ятницю, 31 березня, в наближеному до білоруського Головного управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією Telegram-каналі з'явилося відео із затриманням нібито екстремістів. На нього потрапило пересування російських ЗРК С-400.

Як зазначає моніторингова група "Беларускі Гаюн", в публікації каналу стверджувалося, що гомельські силовики затримали чотирьох осіб в одному з гаражних кооперативів міста. Однак на відео не "гараж", а територія Гомельського аеропорту.

Силовики заходили в будівлю аеропорту з боку злітно-посадкової смуги, після повернулися туди ж з представниками "сплячого осередку екстремістів". Затриманих на відео завантажили в автобус, за яким в кадрі можна побачити російські ЗРК С-400.

Відео дня

Днем раніше в Гомельському районі була помічена колона військової техніки, в якій перевозили ракети для ЗРК С-300/400. Моніторингова група зазначає, що у такий спосіб силовики самі додатково підтвердили, що літаки Ан-124 "Руслан" ВКС РФ привезли ці пускові установки, а не тільки ракети.

"Головне, що за повідомленнями очевидців, колона рухалася в напрямку аеродрому "Зябровка" і є підстави вважати, що саме туди перекидають ракети і самі ЗРК С-400", – зазначає "БГ".

Російські С-400 в Білорусі

У грудні 2022 року Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про вихід на бойове чергування отриманих від Росії комплексів С-400 і "Іскандер".

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман висловлював думку, що цей російський зенітний ракетний комплекс, призначений для знищення засобів повітряно-космічного нападу (в тому числі гіперзвукових) окупанти можуть використовувати для повітряних провокацій проти України.

"Провокації, особливо повітряні, противник 100% робитиме. Це і С-300, і С-400, а також "Іскандери", які вони вже завезли в Білорусь. Можна очікувати, що це будуть ракетні обстріли з білоруської території", – вважає він.

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