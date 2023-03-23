Росія повинна була поставити до Індію в 2024 році ще два дивізіони С-400, однак, це буде відкладено на невідомий термін.

Росія через війну в Україні зірвала контракт на постачання Індії систем протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" і запчастин для російських бойових літаків.

Про це пише Economic Times. Оскільки військові поставки з Росії зіткнулися з перешкодами через війну в Україні, військово-повітряні сили Індії різко скоротили свої прогнозовані витрати на закупівлі на 2024 фінансовий рік.

"Є великий проект... де поставки були зупинені через триваючу війну. Отже, в цьому році у нас мала бути велика поставка, яка не відбудеться. Вони повідомили нам письмово, що не можуть його доставити. Тому більша частина проекту була скорочена", - сказав представник ВПС Індії комітету парламенту з оборони.

Відзначається, що Росія повинна була поставити в Індію в 2024 році ще два дивізіони С-400, однак, це буде відкладено на невідомий термін.

Угода з Росією на поставку п'яти дивізіонів C-400 на суму 5,43 мільярда доларів була підписана Індією в 2018 році, а поставки повинні бути завершені до середини 2024 року.

Російські С-400 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у 2021 році США закликали Індію відмовитися від покупки російського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-400, і пригрозили можливим запровадженням санкцій.

Також російська зенітно-ракетна система вже ускладнила відносини США і Туреччини. Вашингтон ввів санкції проти Анкари і заборонив їй отримувати винищувачі F-35 після того, як Анкара придбала ЗРК С-400 у 2017 році.

Нещодавно в Туреччині заявили, що їм можуть більше не знадобитися російські зенітно-ракетні комплекси С-400 для захисту своєї території. Анкара працює над створенням власної системи протиракетної оборони Siper.

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