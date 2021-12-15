За словами перевізника, пасажири можуть подорожувати містом увесь день, а потім просто "проковтнути свій різдвяний стрес разом із квитком".

Мережа громадського транспорту Берліна BVG пропонує пасажирам в німецькій столиці купувати спеціальні квитки із "заспокійливим ефектом".

Як пише DW, такі проїзні документи на денні маршрути просякнуті конопляною олією. Перевізник вважає, що вони мають допомогти клієнтам відволіктися від проблем пандемії COVID-19 і стресу перед Різдвом.

Квитки продаються по 8,80 євро, зроблені з їстівного паперу і скроплені не більше ніж трьома краплями конопляної олії. BVG стверджує, що масло було отримано з насіння конопель, тому на відміну від квітів, не містить п'янких речовин, таких як ТГК.

В результаті, за словами перевізника, масло на квитках, які дійсні упродовж 24 годин, "абсолютно нешкідливі для здоров'я" і "повністю законні".

"Таким чином, ви можете без проблем подорожувати Берліном весь день, а потім просто проковтнути свій різдвяний стрес разом із квитком", - заявили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, Мальта першою з європейських країн легалізувала куріння і вирощування марихуани для особистого вживання. При цьому за куріння на публіці та перед дітьми будуть накладатися великі штрафи.

А в Україні канабіс таємно вирощували на держпідприємстві: вилучено рекордні 5,5 тонни.

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Автор: Катерина Комолова