Пасажирам більше не треба, купуючи квиток через офіційний сайт, обмінювати в касі бланк замовлення на проїзний документ.

"Укрзалізниця" спростила купівлю квитків на регіональні поїзди для пасажирів, а саме скасувала оформлення проїзних документів на бланках замовлення для регіональних поїздів 800-ї нумерації.

Про це у п'ятницю, 26 листопада, повідомили у прес-службі перевізника.

Раніше пасажири при купівлі квитків на такі поїзди через офіційний сайт booking.uz.gov.ua отримували на пошту бланк замовлення, який потрібно було обміняти в касі на проїзний документ. Пасажири лише з бланками замовлень не могли здійснити посадку на поїзд.

"АТ "Укрзалізниця" вирішило низку технічних питань та спростило цей процес, скасувавши оформлення бланків замовлень для регіональних поїздів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в "Укрзалізниці" попередили пасажирів, що тим, хто подорожує у приміському залізничному сполученні в Київській області, з 13 листопада потрібні сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 або негативні результати ПЛР-тестів.

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Автор: Катерина Комолова