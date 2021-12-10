Така кількість марихуани на "чорному" ринку може коштувати понад 55 млн гривень.

На Сумщині правоохоронці під час обшуків вилучили рекордні 5,5 тонни марихуани, яка за цінами "чорного" ринку може коштувати понад 55 млн грн.

Як повідомляє Сумська обласна прокуратура, припинено діяльність групи осіб, які організували масштабний процес вирощування рослин, схожих на коноплі (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309 та ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, на початку 2021 року учасники групи шляхом маскування під легальну виробничу діяльність організували на території державного підприємства в місті Глухів вирощування канабісу, використовуючи спеціальні лампи освітлювання та індивідуальний крапельний полив.

9 грудня правоохоронці провели 13 обшуків на території Сумської та Київської областей у приміщеннях, де здійснювалось вирощування та зберігання канабісу, за місцями проживання осіб, які можуть мати причетність до вчинення злочинів, їх робочими місцями та у транспортних засобах.

Читайте такожUber починає продаж канабісуПід час обшуків вилучено 1 тис. 538 поліетиленових мішків та коробок з канабісом. Вага кожного з них - від 5,5 кг до 60 кг. Попередня вартість вилученого за цінами "чорного" ринку може становити понад 55 млн гривень.

Вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочинної діяльності, та накладення арешту на вилучене майно.

Як повідомляв УНІАН, раніше на території Чаплинської територіальної громади на Херсонщині поліція виявила рекордний посів конопель. Рослини висіяли за допомогою спеціальної сільськогосподарської техніки, а неподалік від посіву ділки встановили сторожову вежу, з якої цілодобово спостерігав черговий, озброєний мисливською рушницею.

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Автор: Вікторія Токарєва