На сайті Київської міської ради з’явилась іронічна петиція щодо перейменування проспекту Науки на честь депутата від ОПЗЖ Іллі Киви, який 26 квітня захистив кандидатську дисертацію.
Петиція №10566 «Перейменування проспекту Науки на проспект імені Іллі Ківи» була опублікована вранці 28 квітня.
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Автор звернення Владислав Дулапчій пояснює, що перейменування допоможе дітям зрозуміти важливість вищої освіти.
«Перейменування проспекту Науки на проспект імені відомого вченого, кандидата наук з державного управління, Іллі Ківи, допоможе кожному школярику та студенту, розуміти важливість вищої освіти в житті кожної людини, кожного мешканця нашої прекрасної країни України», – йдеться в петиції.
Наразі ідею перейменувати проспект підтримали тільки дві людини.
Раніше два українських науковці спалили дипломи на знак протесту проти надання Киві наукового ступеня – кандидат наук з Черкас і викладач Українського католицького університету у Львові.
Ілля Кива захистив дисертацію: що відомо
- 26 квітня народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління.
- Повідомлялося, що на захист дисертації Киви не пускали журналістів "без акредитації". Окрім того, троє чоловіків у чорному одязі блокували вхід до аудиторії в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості, де Кива захищався.
- За даними руху "Чесно", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право.
- Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація технік-механік).
- Захист тривав з 10 до 13 години. Члени комісії проголосували одностайно: 13 - за, 0 - проти.
- Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, та зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж. На думку нардепа, тепер "наукова спільнота стала сильнішою".
- Однак ЗМІ з'ясували, що депутат додав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і зазначив конференції, в яких не брав участі.
- Наукового керівника Киви, Володимира Гурковського, який допомагав депутату з дисертацією, звільнили з роботи.
- Після затвердження МОН результатів Ілля Кива отримуватиме 15% надбавки до зарплати за науковий ступінь.
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