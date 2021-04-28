Перейменування допоможе дітям зрозуміти важливість вищої освіти, іронічно пояснює автор ініціативи.

На сайті Київської міської ради з’явилась іронічна петиція щодо перейменування проспекту Науки на честь депутата від ОПЗЖ Іллі Киви, який 26 квітня захистив кандидатську дисертацію.

Петиція №10566 «Перейменування проспекту Науки на проспект імені Іллі Ківи» була опублікована вранці 28 квітня.

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Автор звернення Владислав Дулапчій пояснює, що перейменування допоможе дітям зрозуміти важливість вищої освіти.

«Перейменування проспекту Науки на проспект імені відомого вченого, кандидата наук з державного управління, Іллі Ківи, допоможе кожному школярику та студенту, розуміти важливість вищої освіти в житті кожної людини, кожного мешканця нашої прекрасної країни України», – йдеться в петиції.

Наразі ідею перейменувати проспект підтримали тільки дві людини.

Раніше два українських науковці спалили дипломи на знак протесту проти надання Киві наукового ступеня – кандидат наук з Черкас і викладач Українського католицького університету у Львові.

Ілля Кива захистив дисертацію: що відомо

26 квітня народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління.

Повідомлялося, що на захист дисертації Киви не пускали журналістів "без акредитації". Окрім того, троє чоловіків у чорному одязі блокували вхід до аудиторії в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості, де Кива захищався.

За даними руху "Чесно", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право.

Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація технік-механік).

Захист тривав з 10 до 13 години. Члени комісії проголосували одностайно: 13 - за, 0 - проти.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, та зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж. На думку нардепа, тепер "наукова спільнота стала сильнішою".

Однак ЗМІ з'ясували, що депутат додав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і зазначив конференції, в яких не брав участі.

Наукового керівника Киви, Володимира Гурковського, який допомагав депутату з дисертацією, звільнили з роботи.

Після затвердження МОН результатів Ілля Кива отримуватиме 15% надбавки до зарплати за науковий ступінь.

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Автор: Яна Ставська