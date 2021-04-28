За словами чоловіка, йому огидно залишатися частиною спільноти, яка "збезчестила себе".

Черкащанин Іван Подолян спалив свій диплом кандидата економічних наук після того, як народний депутат Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію.

Відео спалення Подолян опублікував на своїй сторінці у Facebook з хештегом #некандидатнаук.

За словами чоловіка, йому огидно залишатися частиною спільноти, яка "збезчестила себе".

"Картинка вийшла десь така ж розмазана, як і я сам, вибачайте. Давно так не накривало. При усій повазі до справжніх науковців, з якими мені поталанило спілкуватися і працювати. При усій моїй вдячності людям, які відкрили для мене двері до київської наукової спільноти й дали можливість проявити свої таланти. Мені огидно залишатися, навіть формально, частиною спільноти, яка остаточно збезчестила себе, демонстративно відмовившись тримати стандарти якості, без яких наука втрачає сенс", - зазначив Подолян.

Він розповів, що сам мав дуже важкий захист, який супроводжувала гаряча дискусія між учасниками. А тепер у нього "дуже двоякі почуття".

Читайте такожКива за успішний захист дисертації може отримати до 100 тисяч гривень (відео)"Те, що я побачив... це просто дно. ... Я не хочу стояти в одному ряду з цією тотемною твариною ОПЗЖ. Не хочу, не можу і не буду", - сказав чоловік, ледь стримуючи сльози.

Він перерахував імена людей, які допомогли йому на його власному науковому шляху, і висловив їм вдячність. Подолян зазначив, що його претензія адресована тим 13 членам комісії, які на захисті проголосували "за" присвоєння Іллі Киві кандидатського ступеня.

Після цього чоловік розірвав свій диплом та підпалив.

"Хочеться вірити, що це той край, до якого ми нарешті дійдемо і не перейдемо. Хочеться вірити, що це те дно, від якого вже нарешті можна відштовхнутися. Хочеться вірити, що українську науку чекає очищення. Що цей фільтр нарешті запрацює, і доступ до академічної науки отримають ті, хто мають право так називатися і пишаються цим знанням", - додав Іван Подолян.

Ілля Кива захистив дисертацію: що відомо

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Автор: Катерина Комолова