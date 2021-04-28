Черкащанин Іван Подолян спалив свій диплом кандидата економічних наук після того, як народний депутат Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію.
Відео спалення Подолян опублікував на своїй сторінці у Facebook з хештегом #некандидатнаук.
За словами чоловіка, йому огидно залишатися частиною спільноти, яка "збезчестила себе".
"Картинка вийшла десь така ж розмазана, як і я сам, вибачайте. Давно так не накривало. При усій повазі до справжніх науковців, з якими мені поталанило спілкуватися і працювати. При усій моїй вдячності людям, які відкрили для мене двері до київської наукової спільноти й дали можливість проявити свої таланти. Мені огидно залишатися, навіть формально, частиною спільноти, яка остаточно збезчестила себе, демонстративно відмовившись тримати стандарти якості, без яких наука втрачає сенс", - зазначив Подолян.
Він розповів, що сам мав дуже важкий захист, який супроводжувала гаряча дискусія між учасниками. А тепер у нього "дуже двоякі почуття".
Читайте такожКива за успішний захист дисертації може отримати до 100 тисяч гривень (відео)"Те, що я побачив... це просто дно. ... Я не хочу стояти в одному ряду з цією тотемною твариною ОПЗЖ. Не хочу, не можу і не буду", - сказав чоловік, ледь стримуючи сльози.
Він перерахував імена людей, які допомогли йому на його власному науковому шляху, і висловив їм вдячність. Подолян зазначив, що його претензія адресована тим 13 членам комісії, які на захисті проголосували "за" присвоєння Іллі Киві кандидатського ступеня.
Після цього чоловік розірвав свій диплом та підпалив.
"Хочеться вірити, що це той край, до якого ми нарешті дійдемо і не перейдемо. Хочеться вірити, що це те дно, від якого вже нарешті можна відштовхнутися. Хочеться вірити, що українську науку чекає очищення. Що цей фільтр нарешті запрацює, і доступ до академічної науки отримають ті, хто мають право так називатися і пишаються цим знанням", - додав Іван Подолян.
Ілля Кива захистив дисертацію: що відомо
- 26 квітня народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління.
- Повідомлялося, що на захист дисертації Киви не пускали журналістів "без акредитації". Окрім того, троє чоловіків у чорному одязі блокували вхід до аудиторії в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості, де Кива захищався.
- За даними руху "Чесно", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право.
- Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація технік-механік).
- Захист тривав з 10 до 13 години. Члени комісії проголосували одностайно: 13 - за, 0 - проти.
- Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, та зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж. На думку нардепа, тепер "наукова спільнота стала сильнішою".
- Однак ЗМІ з'ясували, що депутат додав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і зазначив конференції, в яких не брав участі.
- Наукового керівника Киви, Володимира Гурковського, який допомагав депутату з дисертацією, звільнили з роботи.
Після захисту Киви вже спалив свою дисертацію викладач Львівського католицького університету Олександр Ябчанка. "Мені надалі соромно називатись кандидатом наук", - заявив науковець.
Члени вченої ради, які одноголосно підтримали захист дисертації нардепа, прокоментували своє рішення.
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