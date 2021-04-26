Чоловік заявив, що йому тепер соромно називатись кандидатом наук.

Викладач Львівського католицького університету Олександр Ябчанка спалив свою дисертацію.

Читайте такожВипускників звільнили від проходження ДПА: Зеленський підписав указПро це він повідомив на свій сторінці у Facebook.

Йому присудили науковий ступінь кандидата медичних наук 3 квітня 2014 року.

"Сьогодні Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала "За". Зважаючи на це, мені надалі соромно називатись кандидатом наук. Це звання остаточно дискредитовано. Прошу вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня кандидата медичних наук", - написав Ябчанка.

Викладач закликав інших кандидатів та докторів наук вчинити аналогічно.

"Лише так у нас може з’явитись шанс на науку, за яку нам не буде соромно перед нашими нащадками", - підкреслив він.

Захист дисертації Іллі Киви

Сьогодні народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління.

Повідомлялося, що на захист дисертації Киви не пускали журналістів "без акредитації".

За даними руху "Чесно", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право.

Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація технік-механік).

Захист тривав з 10 до 13 години. Члени комісії проголосували одностайно: 13 - за, 0 - проти.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, та зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж. На думку нардепа, "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою".

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Автор: Людмила Жерновська