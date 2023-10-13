Крилаті "зловмисники" змусили авіакомпанію перенести рейс на кілька годин.

Рейс сполученням Ґвадалахара - Мехіко мексиканської бюджетної авіакомпанії Volaris, яку експерти називали однією з найбільш безпечних, був відкладений на кілька годин після того, як салон був "захоплений" зграєю комарів, повідомляє Storyful.

Пасажири літака зробили відео, що стали вірусними в Інтернеті. Вони показали, як комарі кружляють в салоні, а стюардеси несамовито махають руками та заливають повітря засобом від комах у спробах розв’язати проблему. Хоча рейс мав вилетіти о 16:30, крилаті "зловмисники" змусили авіакомпанію перенести рейс на 19:00.

Поки незрозуміло, як комарі потрапили до літака, однак це не перший випадок, коли вони "сідають на рейс" у міжнародному аеропорту Ґвадалахари. Подібне нашестя комарів сталося на борту літака Volaris у 2019 році.

Мексиканські ЗМІ зауважують, що територія, де розташований аеропорт, є ідеальним середовищем для розповсюдження комарів, оскільки вона розташована поблизу районів із затопленням і багатою рослинністю.

Інциденти на борту літака - останні новини

На борту літака Air France ледь не сталася пожежа після того, як портативна зарядка одного з пасажирів перегрілася і почала диміти.

Також поліція заарештувала відразу після посадки двох пасажирів, які влаштували п'яний дебош на борту літака Ryanair, що летів з Малаги (Іспанія) в Манчестер (Велика Британія).

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