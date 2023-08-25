На щастя, бортпровідники зі швидкістю звуку озброїлися вогнегасниками - і згасили акумулятор, що димів.

На борту літака Air France, що летів 21 серпня 2023 року з Франції в Гану, ледь не сталася пожежа після того, як портативна зарядка одного з пасажирів перегрілася і почала диміти.

Як пише PYOK, моторошний інцидент стався приблизно через три години після того, як рейс AF914 Air France вилетів з Парижа до столиці Гани Аккри.

Один зі свідків інциденту сказав, що в якийсь момент він відчув запах палаючої електроніки і спочатку почав перевіряти свої речі, перш ніж зрозумів, що димів акумулятор, що належить сидячому попереду пасажиру.

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Тоді чоловік виявив, що акумуляторна батарея сусіда була підключена до джерела живлення крісла літака і заряджалася, одночасно живлячи мобільний телефон, підключений до неї.

Тим часом, пасажир, якому належав акумулятор, міцно спав і навіть не підозрював, що його речі ось-ось можуть викликати аварійну ситуацію в польоті.

При цьому пасажири рейсу відзначили "холоднокровність" і "зразковий професіоналізм" бортпровідників, які блискавично озброїлися вогнегасниками і засобами захисту – та загасили палаючий акумулятор.

Незважаючи на інцидент, політ продовжився і літак благополучно приземлився в Аккрі.

Як зазначає видання, портативні акумуляторні блоки живляться від літієвих батарей, які нерідко перегріваються. Такий перегрів може викликати ланцюгову реакцію, відому як тепловий вихід з-під контролю, з викидом диму, іскор і вогню, який важко загасити.

При цьому, останнім часом спостерігається різке збільшення кількості загорянь літієвих батарей на борту літаків. У зв'язку з цим Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) запропонувало пасажирам тримати свої електронні пристрої зарядженими до 30% або менше, оскільки це різко знижує ризик їхнього перегріву. Також відомство запропонувало відключати непотрібні гаджети і за можливості уникати зарядки пристроїв в польоті.

До слова, багато авіакомпаній також забороняють пасажирам заряджати свої пристрої, якщо вони знаходяться без нагляду – в тому числі під час сну.

Як повідомляв УНІАН, раніше поліція заарештувала відразу після посадки двох пасажирів, які влаштували п'яний дебош на борту літака Ryanair, що летів з Малаги (Іспанія) в Манчестер (Велика Британія).

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