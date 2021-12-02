У 2021 році пандемія вплинула навіть на те, як люди в США називали своїх кошенят та цуциків.

У США оприлюднено список найоригінальніших та найпопулярніших імен для домашніх улюбленців у 2021 році. Виявилося, коронавірус був головним трендом не тільки у новинах, а й серед кличок для тварин.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Так, американці були у 2021 році вельми оригінальними. Серед домашніх улюбленців вже рідко можна зустріти "Рексів" та "Барсиків". Тепер у тренді нова тема - давати тваринкам імена на честь улюблених акторів, персонажів з серіалів, співаків та найактуальнішої хвороби сьогодення. Пандемія неабияк вплинула на імена котів та собак у США.

Люди часто називали тваринок Ковідом та Зумом (на честь сервісу Zoom для онлайн-навчання та роботи - УНІАН). Також американці обирали для улюбленців клички на честь вакцин від коронавірусу. У 2021 році в США часто називали тварин Пфайзером та навіть прізвищем головного інфекціоніста США - доктора Фаучі.

У списку найпопулярніших кличок також опинилися імена персонажів з серіалу "Бріджертони" та співаків з корейської групи BTS.

Читайте такожУ Бразилії собаки змагалися на чемпіонаті з серфінгу (відео)Окремої уваги заслуговує те, що у США настільки підтримували співачку Брітні Спірс, яка цього цьогоріч нарешті звільнилася з-під опіки батька, що навіть називали на її честь своїх улюбленців. Також популярними були імена на честь криптовалют. Американці називали своїх котиків та собачок Біткоїнами та Доджкоїнами.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що жінка годувала грудьми кота на борту літака. Своєю поведінкою вона не на жарт налякала інших пасажирів.

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Автор: Поліна Кузенко