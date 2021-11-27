Своєю поведінкою вона не на жарт налякала інших пасажирів.

На борту рейсу Delta Air, що прямував до Атланти (США), помітили пасажирку, яка взялася годувати грудьми кота.

Згідно з повідомленням, відправленим, ймовірно, пілотом, жінка відмовилася припинити свою діяльність, попри неодноразові прохання бортпровідників, пише The Sun.

Інші пасажири були не на жарт налякані, але вона не хотіла повертати свого вихованця в переноску, тому по прильоту отримала догану від авіакомпанії.

Згідно з правилами, пасажири мають право брати з собою в салон, наприклад, кішок або маленьких собак, але ті мають залишатися в переносках під сидіннями упродовж усього польоту.

Читайте такожУ Чернігові патрульний на вокзалі вимагав від чоловіка їсти пиріжок в масці (відео)У США та інших країнах поширено практику так званих тварин для емоційної підтримки, яких люди можуть усюди брати з собою. В авіакомпанії кажуть, що їм вже довелося побачити на борту літаків заспокійливих індичок, цукрових сумчастих летяг, змій, павуків і чимало інших компаньйонів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США пасажира літака примотали скотчем до сидіння на час польоту. А в Іспанії люди зникли з літака після госпіталізації пасажира.

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Автор: Катерина Комолова