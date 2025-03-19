Дощ забарвив берегову лінію Ірану в багряний колір.

Днями в Ірані пройшов "кривавий" дощ, під час якого вода забарвилася в яскраво-червоний колір. Відео розлетілося мережею, зібравши понад мільйон лайків, пише Independent.

Як повідомляється, туристи побачили рідкісне видовище криваво-червоної дощової води, що стікає по скелі на пляж острова Ормуз минулого тижня.

Вчені кажуть, що причиною цього незвичайного явища є склад місцевого ґрунту. Він містить високу концентрацію окисленого заліза.

"Острів являє собою соляний купол, насип із кам'яної солі, гіпсу, ангідриду та інших евапорітів, що піднявся вгору через вищі шари породи", - пояснила Земна обсерваторія НАСА.

Видання повідомляє, що "кривавий" дощ зазвичай відбувається, коли висока концентрація червоного пилу або частинок змішується з опадами, надаючи воді малинового відтінку.

Однак у випадку з іранським Ормузом, малиновий колір берегової лінії був результатом взаємодії багатого залізом червоного ґрунту регіону з дощовою водою.

Як повідомляється, ґрунт острова настільки багатий на мінерали, що використовується як місцева спеція, відіграючи важливу роль у харчовій культурі регіону. Червоний ґрунт використовується для приготування особливого місцевого хліба під назвою "томші".

Водночас учені застерігають від використання ґрунту в кулінарії через вміст у ньому важких металів.

В Аргентині річка раптово стала криваво-червоного кольору - що відомо

На початку лютого одна з річок в Аргентині забарвилася в яскравий червоний колір. Про точну причину цього явища не повідомлялося, але відомо, що річка час від часу набуває й інших кольорів. Місцеві жителі кажуть, що раніше вода в цій річці вже була сірою, зеленою, фіолетовою, блакитною і навіть коричневою.

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