Жодної шкоди для здоров'я такі "криваві" дощі не несуть.

Величезна кількість пилу і піску направляється в Європу із Сахари. Про великі концентрації повідомляють в основному Іспанія, Франція, а також Німеччина. Пил з найбільшої в світі пустелі забарвлює дощ у червоний колір.

Німецькі метеорологи попереджають, що через величезну кількість пилу і дрібного піску із Сахари поверхні і дощ стають червоними. Про це повідомляє видання Novinky.cz.

"Це буде буквально кривавий дощ, один з найсильніших за останні роки", — попереджають німецькі метеорологи і кажуть, що опади очікуються вже сьогодні, 15 березня.

До Східної Європи це атмосферне явище добереться до ранку середи, але тут опади не матимуть такого інтенсивного забарвлення.

Раніше хмара з домішкою червоного пустельного піску із Сахари принесла потужний антициклон до Британії. Випавши з дощем, домішки залишали червоний наліт на будівлях і машинах.

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