Місцеві мешканці кажуть, що річка час від часу набуває й інших кольорів.

В Аргентині річка Саранді, що протікає передмістям Буенос-Айреса, раптово стала червоною, що викликало занепокоєння серед жителів. Про це повідомляє Sky News.

На кадрах, що з’явилися в мережі, видно справді дуже чудернацьку картину – річку із неприродним кольором води. Втім, за інформацією місцевих ЗМІ, перефарбовується Саранді вже не вперше.

"Я прожив тут усе своє життя. Сьогодні у нас ця червона вода. Вона була сірою, вона була зеленою, вона була фіолетовою, блакитнуватою... дуже коричневою", — розповів журналістам місцевий мешканець.

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За словами іншого аргентинця, одного разу річка стала жовтою і мала кислий запах.

Місцеві екологи вже взяли зразки червоної води для подальшого дослідження.

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