Чоловік зізнався, що документи на вигаданих синів він придбав у знайомого.

На Одещині затримали чоловіка, який аби перетнути державний кордон України видавав себе за багатодітного батька. Він намагався надурити прикордонників фейковими документами.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ Ігор Перегняк, чоловіка затримали у пункті "Рені". Він так хотів виїхати, що "купив" собі дітей.

"На Одещині прикордонники Ізмаїльського загону викрили чоловіка, який вдавав з себе багатодітного батька, щоб незаконно перетнути кордон. Зокрема, у пункті пропуску "Рені" 35-річний громадянин України пред’явив свідоцтва про народження на трьох дітей", - повідомив він.

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Як виявилося, документ доньки – справжній, а свідоцтва її молодших братиків-близнюків – високоякісна фальшивка, розпізнати яку вдалося за допомогою технічних засобів прикордонного контролю. Чоловік зізнався, що документи на вигаданих синів він придбав у знайомого за 3 тис. дол., а дочка залишилась в Україні з дідусем.

Про цей факт прикордонники повідомили співробітникам Національної поліції, вирішується питання щодо початку кримінального провадження за використання завідомо підроблених документів (ст. 358 Кримінального кодексу України).

Втікачі та їх невдалі спроби порушити закон

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення деякі чоловіки призовного віку намагаються перетнути кордон та порушити закон. Так, влітку на кордоні спіймали двох чоловіків при спробі виїхати в Польщу, вони грали з прикордонниками у хованки але програли.

Нещодавно троє молодих чоловіків вночі намагалися потрапити до Молдови. Прикордонникам вони казали, що шукали отару овець. "Чабанів" затримали поблизу села Кубей Болградського району.

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