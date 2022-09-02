Молоді чоловіки вирішили пограти з прикордонниками у хованки, але програли.

У пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні прикордонники затримали двох громадян України, які незаконно хотіли виїхати в Польщу.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як повідомили прикордонники, один з них "грав у хованки та уявляв себе невидимим, притаївся за сидіннями авто". "Що тільки не вигадаєш аби потрапити до Польщі. В цій грі він програв: прикордонники знайшли пасажира", - прокоментували в ДПСУ.

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В повідомленні зазначається, що у чоловіка не було підстав для перетину кордону.

"Інший українець також ховався за сидіннями. Коли автобус зупинився, він уявив себе невидимим. Тихесенько вийшов і пішов у бік Польщі повз паспортний контроль. "Невидимку" спіймали та притягнули до адмінвідповідальності", - повідомили в ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня у ДПСУ розповіли, як чоловіки призовного віку намагаються виїхати з України: у перуках, бебі-боксах, валізах та навіть поміж матрацами. З початку повномасштабного вторгнення деякі чоловіки призовного віку намагалися втекти з України, для цього вони були ладні прикидатися жінками або просто ховатися. За цей час прикордонники нарахували приблизно 2 тис. невдах-втікачів.

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