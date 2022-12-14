"Чабанів" затримали поблизу села Кубей Болградського району.

На Одещині затримали трьох чоловіків, які під приводом пошуку отари овець намагалися нелегально потрапити до Молдови.

Як повідомив начальник прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ Ігор Перегняк, групу молодиків затримали прикордонники сьогодні о 04:00 на державному кордоні, поблизу села Кубей Болградського району.

"Місцеві жителі віком від 19 до 25 років намагались незаконно потрапити до Молдови, використовуючи темну пору доби. Прикордонному наряду вони пояснили, що шукали отару овець, але цим казочкам ніхто не повірив, адже дрескод в них був відверто не схожий на той, у чому ходять чабани…", - повідомив Перегняк.

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Він додав, що чоловіки мали при собі речі першої потреби – змінну білизну тощо.

Наразі на "чабанів" складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання, або спроба незаконного перетинання державного кордону". Відповідне рішення щодо них ухвалюватиме суд.

Заборона виїзду за кордон для чоловіків

Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого в усій Україні запроваджено воєнний стан. Він передбачає, зокрема, й заборону виїздити за кордон чоловікам призовного віку від 18 до 60 років, за виключенням певних категорій.

16 листопада Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів - до 19 лютого 2023 року.

Загалом з 24 лютого Державною прикордонною службою було затримано майже 4 тис. осіб, які намагались незаконно перетнути державний кордон.