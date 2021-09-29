У 22-річної Вікторії не було ознак вагітності - вона не поправилася і у неї тривали місячні.

Американка, яка стала молодою мамою, стверджує, що не знала про вагітність, а початок пологів прийняла за біль під час менструації.

Про це повідомляє Daily Mail.

За словами 22-річної Вікторії, вона не могла повірити в те, що носить дитину, оскільки у неї не було жодної ознаки вагітності. Зокрема, у неї не був порушений менструальний цикл, а також жінка не тільки не поправилася, але і навіть схудла на 22 кілограми.

Крім того, у Віккі були проблеми зі здоров'ям - у неї виявили кісти в яєчниках, тому вона слабо вірила в те, що взагалі зможе коли-небудь стати матір'ю.

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Лікар не зміг відразу визначити причину болю. У нього було два варіанти - пухлина або дитина. Але навіть коли після здачі аналізів підтвердився другий варіант, це все одно не заспокоїло Вікторію - вона не отримувала допологової допомоги і палила протягом вагітності.

Однак всі побоювання виявилися марними, оскільки вона народила здорову дівчинку вагою 2,5 кг.

Раніше УНІАН повідомляв про схожу історію в Британії, де 27-річна Клер Уайзмен не підозрювала, що вагітна, поки у неї не почалися пологи прямо на кухні.

Автор: Станіслав Кожемякін