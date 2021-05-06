У Сполучених Штатах Америки жінка народила просто у літаку.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Породілля запевняє: до останнього не знала, що була при надії. Жінка летіла зі штату Юта на Гаваї відпочивати, коли почалися перейми. На щастя, на облавку у той момент саме були 3 медсестри-акушерки та лікар. Задля операції використовували все, що було під рукою: гарячу воду у пляшках і навіть електронний годинник, щоби вимірювати пульс.
Зрештою жінка народила здорового хлопчика, хоча маля з’явилося на світ на 29-му тижні вагітності. Тобто на десять тижнів раніше за потрібний термін. Дитину жінка назвала Раймондом. Поки малюк підросте, він залишатиметься під наглядом лікарів у шпиталі Гаваїв.
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