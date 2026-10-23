Листи Ейнштейна та Марії Кюрі були радіоактивними: що приховувало листування геніїв

При знайомстві Ейнштейн високо оцінив наукову строгість Кюрі, а вона побачила в молодому вченому талановитого дослідника.

Видатні вчені Альберт Ейнштейн і Марія Кюрі листувалися протягом 20 років. На сторінках їхніх листів виявили сліди радіоактивності, що залишилися після роботи французької вченої з радіоактивними елементами.

Як повідомляє Science-et-vie.com, польська письменниця Ева Лабно-Фаленцька зібрала в книгу листи Ейнштейна та Кюрі, написані в період з 1911 по 1932 рік. Вони тривалий час залишалися маловідомими широкій публіці, але тепер можна буде дізнатися більше про дружбу вчених, їхні наукові інтереси та ставлення до політичних подій тієї епохи.

Ейнштейн і Марія Кюрі познайомилися в жовтні 1911 року на першому Сольвеївському конгресі в Брюсселі, де зібралися провідні фізики того часу. Ейнштейн високо оцінив наукову строгість Кюрі, а вона побачила в молодому вченому талановитого дослідника.

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У той період французька преса переслідувала Кюрі через її особисте життя, звинувачуючи її у зв’язках із одруженим чоловіком. Ейнштейн підтримав колегу й порадив їй не звертати уваги на нападки журналістів. Цей жест став одним з епізодів, що поклали початок їхній багаторічній дружбі.

Вчені обговорювали наукові питання, ділилися особистими новинами та планами. Ейнштейн запрошував Кюрі в гості до своєї родини і навіть вибачався перед нею за свою часом різку манеру спілкування. Кюрі розповідала йому про професійні плани та майбутні подорожі.

У листах також обговорювалися наукові дослідження, зокрема взаємодія рентгенівських променів із кристалами.

Чому в листах збереглася радіоактивність

Під час роботи над книгою Лабно-Фаленцька вивчила архіви в різних країнах. Її пошуки привели до Національної бібліотеки Франції та Єврейського університету в Єрусалимі, де зберігається близько 85 тис. документів, пов’язаних з Ейнштейном.

Під час вивчення архівних матеріалів виявилося, що на сторінках листів збереглися сліди радіоактивних речовин. Марія Кюрі довгі роки працювала з радієм і полонієм – хімічними елементами, які вона відкрила спільно з іншими дослідниками.

Сліди радіоактивності залишилися на папері в результаті її наукової діяльності. Перед вивченням деяких документів довелося видалити радіоактивний пил.

Через радіаційне забруднення, що зберігається, рукописи Кюрі потребують особливих умов зберігання. Наприклад, її робочі зошити знаходяться у спеціальних захисних контейнерах, оббитих зсередини свинцем.

Вчені листувалися й про політику

У 1920-х роках у листуванні Ейнштейна та Кюрі дедалі помітніше відбивалися політичні події. Обидва вчені брали участь у роботі комісії Ліги Націй, що займалася міжнародним науковим співробітництвом.

Ейнштейн погрожував покинути комісію, оскільки дедалі гостріше відчував зростання антисемітизму в Німеччині. Кюрі намагалася переконати його залишитися.

Як зазначає історик Сабіна Презун, листи допомагають краще зрозуміти той період, коли Ейнштейн стикався з політичними загрозами й поступово віддалявся від Німеччини. У 1922 році він вирушив у подорож на Далекий Схід і не приїхав особисто отримувати Нобелівську премію з фізики.

У 1933 році, через рік після останнього листа з опублікованого листування, Ейнштейн остаточно покинув Німеччину і більше туди не повертався.

Інші новини про вчених

Як писав УНІАН, навіть через 120 років записники Марії Кюрі залишаються небезпечними. Фахівці з радіаційної безпеки навіть виявляли сліди радіоактивного забруднення в будівлях Парижа, де працювало подружжя Кюрі.

Також повідомлялося, що вчені перевірили гравітацію й виявили, що вона діє так, як говорили Ньютон та Ейнштейн. Нові вимірювання підтверджують, що гравітація поводиться так, як і очікувалося.

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