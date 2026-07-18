Записні книжки Марії Кюрі досі небезпечні: через 120 років їх зберігають у свинцевих ящиках

Фахівці з радіаційної безпеки навіть виявляли сліди радіоактивного забруднення в будівлях Парижа, де працювало подружжя Кюрі.

Записні книжки видатної фізики та хіміки Марії Кюрі, в яких вона описувала експерименти з відкриття радію, досі залишаються радіоактивними.

Більш ніж через століття після їх створення документи зберігаються у свинцевих контейнерах у Національній бібліотеці Франції, а дослідники можуть працювати з ними лише в захисних костюмах і після підписання спеціальної відмови від претензій, пише Scienceblog.

Причина полягає в тому, що наприкінці XIX – на початку XX століття Марія Кюрі та її чоловік П’єр Кюрі практично не знали про небезпеку іонізуючого випромінювання і постійно контактували з радіоактивними матеріалами.

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Як зазначається в матеріалі, з 1898 по 1902 рік подружжя переробило близько восьми тонн уранової руди, щоб отримати всього одну десяту грама хлориду радію. Для цього вони майже чотири роки вручну подрібнювали, кип’ятили та багаторазово очищали руду в старому сараї з дірявим дахом, який слугував їм лабораторією.

Марія Кюрі пізніше згадувала, що щодня годинами перемішувала киплячу масу важким залізним прутом і до вечора була повністю виснажена.

Отриманий радій виявився настільки незвичайним, що став одним із найважливіших відкриттів в історії науки. Речовина світилася в темряві, виділяла тепло без зовнішнього джерела енергії та дозволила вченим глибше зрозуміти природу радіоактивності.

Однак подружжя ще не знало, наскільки небезпечна постійна робота з цим елементом. Вони носили зразки радію в кишенях, зберігали їх вдома і вечорами милувалися м’яким блакитнуватим світінням пробірок.

Сьогодні відомо, що період напіврозпаду радію-226 становить близько 1600 років. Це означає, що радіоактивність предметів, з якими працювала Марія Кюрі, зменшилася лише незначно і залишається вимірюваною навіть через понад століття.

Тому радіоактивними залишаються не тільки лабораторні записи вченої, а й деякі її особисті речі – меблі, кулінарні книги та предмети побуту, які зберігаються в Музеї Кюрі в Парижі.

Як повідомляла BBC у 2025 році, фахівці з радіаційної безпеки навіть виявляли сліди радіоактивного забруднення в будівлях Парижа, де працювало подружжя Кюрі.

Тривалий вплив радіації серйозно позначився на здоров’ї родини. Марія Кюрі померла у 1934 році у віці 66 років від апластичної анемії – захворювання, яке сьогодні пов’язують із хронічним опроміненням. Її дочка Ірен Жоліо-Кюрі, яка також присвятила життя дослідженням радіоактивності, померла від лейкемії.

Навіть останки Марії Кюрі залишаються радіоактивними. Коли в 1995 році прах вченої перенесли до паризького Пантеону, де вона стала першою жінкою, удостоєною такої честі за власні заслуги, труну додатково захистили свинцевою оболонкою.

Незважаючи на величезний ризик для власного здоров’я, відкриття Марії та П’єра Кюрі змінило історію науки. Саме радій дозволив Ернесту Резерфорду дослідити природу альфа-, бета- та гамма-випромінювання, дав поштовх розвитку ядерної фізики та став основою перших методів променевої терапії раку.

При цьому подружжя Кюрі свідомо відмовилося патентувати технологію отримання радію. Марія Кюрі вважала, що відкриття має належати не окремим людям, а всій науці.

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