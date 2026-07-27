Ейнштейн міг їсти цю страву тричі на день: що так любив геній

Змінити раціон вченому порекомендував лікар у 1928 році після кількох серйозних захворювань.

Лауреат Нобелівської премії з фізики Альберт Ейнштейн був відомий не тільки науковими відкриттями, а й простими гастрономічними вподобаннями.

Після переходу на вегетаріанство він настільки полюбив гриби, що, за спогадами близьких, міг їсти їх тричі на день, пише Thedailymeal. Як зазначається в публікації, змінити раціон вченому порекомендував лікар у 1928 році після кількох серйозних захворювань.

Саме тоді Ейнштейн почав дотримуватися рослинного харчування, а одним із його улюблених продуктів стали білі гриби.

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За словами економки вченого Герти Вальдов, Ейнштейн особливо любив їсти гриби на сніданок – зі смаженими яйцями або яєчнею-болтуньєю. Вона згадувала, що фізик настільки любив цю страву, що був готовий включати її практично в кожен прийом їжі.

Кілька років поспіль, з 1929 по 1932 рік, Ейнштейн проводив літо в селі Капут на північному сході Німеччини. Місцеві соснові ліси були багаті на білі гриби, і вчений постійно вирушав на прогулянки, під час яких сам їх збирав. Ці гриби потім йому готували.

Ще однією улюбленою стравою фізика була яєчна локшина з грибами креміні, оливковою олією та сиром романо.

До переходу на вегетаріанство Ейнштейн також віддавав перевагу традиційній німецькій смаженій свинині.

Крім того, вчений любив італійську кухню. Його економка нерідко готувала пасту болоньєзе з пармезаном або томатним соусом. При цьому Ейнштейн не відмовлявся й від десертів, хоча віддавав перевагу простим ласощам. Одним з його улюблених ласощів була полуниця з вершками, а свіжі ягоди він, як стверджується, міг їсти у великих кількостях.

Таким чином, незважаючи на світову популярність і складну наукову роботу, повсякденний раціон Альберта Ейнштейна складався переважно з простих домашніх страв і доступних продуктів.

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