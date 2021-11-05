Раніше журналісти вже помічали, як цей народний обранець, зокрема, грав під час засідання у гру на своєму смартфоні.

Депутат Львівської міської ради від партії "Європейська солідарність" Юрій Гринів малював портрет президента Росії Володимира Путіна під час засідання в сесійній залі.

Відео інциденту опублікував "24 Канал".

На кадрах видно, як Гринів поклав смартфон із зображенням Путіна під аркуш паперу і почав ручкою обводити контур обличчя російського президента. Потім депутат прибрав телефон і додав своїй художній роботі деталей.

"Немає слів. Львівський депутат-художник від "ЄС" Юрій Гринів під час засідання малював портрет Путіна. Журналісти зняли на відео, як він вимальовував главу країни-агресора просто в сесійній залі", - йдеться в підписі до відео.

При цьому журналісти вже помічали, як Гринів, зокрема, грає під час засідання у гру на своєму смартфоні.

Як повідомляв УНІАН, раніше скандальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива записав відеозвернення і привітав Путіна з днем народження, назвавши його "великим лідером дружнього до України народу".

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Автор: Катерина Комолова