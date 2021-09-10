За шведськими правилами імена не мають бути образливими, становити небезпеку для носія або бути схожими на прізвища.

У Швеції влада відхилила прохання подружжя назвати сина Володимиром Путіним.

Батьки мають повідомляти імена новонароджених у шведське податкове агентство, пише The Local. Сімейна пара з міста Лахольм на півдні країни дуже хотіла назвати дитину Володимиром Путіним, проте відомство не дозволило.

За шведськими законами імена не повинні бути образливими, становити небезпеку для носія або явно бути схожими на прізвища. Як зазначає видання, незрозуміло, який з цих принципів став приводом для рішення податкового органу.

Водночас це не перший випадок, коли відомство відхиляє схожі запити. Серед інших імен, якими у Швеції не дозволяли називати дітей, Форд, Аллах, Пільзнер і К.

Читайте такожУ мережі з'явилася нова матюклива пісня про ПутінаЗа даними статистичного управління Швеції, загалом у країні живуть 1 413 чоловіків на ім'я Володимир. Крім того, принаймні двоє людей можуть мати ім'я Путін, однак точно невідомо, адже у статистичній базі даних не зазначається інформація про наявність менш як двох носіїв з міркувань конфіденційності.

Раніше в Міністерстві юстиції України розповіли про найпопулярніші та екзотичні імена, які батьки давали своїм новонародженим дітям у першому півріччі 2021 року.

Серед незвичайних імен зустрічалися, зокрема, Ахілес, Принц, Одіссей, Цар, Куонг Кіонг, Іскра, Імперія, Росинка, Мелодісон та Іллінка.

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Автор: Катерина Комолова